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  • Ünlü iş kadını reklam yapmak için umreye gitti. Kabe’nin önünden sattığı ürünün fotoğrafını paylaştı

Ünlü iş kadını reklam yapmak için umreye gitti. Kabe’nin önünden sattığı ürünün fotoğrafını paylaştı

İş hayatının ünlü ismi Aslı Şen sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla tepki aldı. Şen'in kendi markasının reklamını Kabe’nin önünde çektiği fotoğrafla yapması dikkat çekti. Şen'in paylaşımı üzerine "Allah gözlerini doyursun" yorumları yağdı. 

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 11:07
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Aslı Şen markasının reklamını umreden yaptı. Büyük tepki topladı

Ünlü iş kadını reklam yapmak için umreye gitti. Kabe’nin önünden sattığı ürünün fotoğrafını paylaştı
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Şarkıcı Linet'i izlemeye gittiğinde sahnede kendisine 'Hoşgeldin' denmediği için sosyal medya hesabından Linet'e tepki göstermişti. 

Ünlü iş insanı Aslı Şen umreye gitti. Aslı Şen'in umreden ürün reklamı yapması büyük tepki aldı. Aslı Şen'in paylaşımını görenler ise "Allah gözlerini doyursun" yorumlarında bulundu. 

Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen son paylaşımıyla tepki çekti. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Linet’i dinlemeye giden ve Linet’in sahnede göz teması kurmamasından rahatsız olan sosyal medya hesabından ateş püskürmüştü.

Linet'in masasına selam vermediğini söyleyen Şen sert ifadeler kullanarak gündem olmuştu. 

ARKAYA KABE'Yİ ALARAK MARKASININ REKLAMINI YAPTI

Şen şimdi de umreden yaptığı reklam paylaşımıyla gündem oldu. 

“Allah her isteyene nasip etsin inşallah. İnsanın gönlüne buranın sevdası düşünce, ne iş dinliyor ne başka bir şey. Hem dualarımdan eksik olmayan ve Allah’a emanet ettiklerim var. Onlara bol bol dua ettim, arayabildiklerimi aradım. Bir de Allah’a havale ettiklerim var tabii" diyerek yaptığı paylaşımla dikkat çeken Aslı Şen daha sonra ise fona Kabe'yi alarak markasının reklamını yaptı.

Aslı Şen'in paylaşımına tepkiler yağdı. Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı görenler "Allah gözlerini doyursun pes", "Ben utandım", "Dünya malı dünyada kalır", "İnsan biraz utanır" yorumları yaptı.

Aslı Şen'in paylaşımları şöyle: 

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İrfan
4.12.2022 12:06
Cuma namazından sonra cami önünde siyasi açıklama yapmaktan ne farkı var.  
 
ombudsman
4.12.2022 11:42
Senin çok ibadet yapman lazım. Ağzı, burnu kaşı gözü hep tornadan geçmiş. Sadece umre değil, temiz müslüman fakir fukaranın eğitimini, evliliğini üstlen tevbe et cenneti hakedersin.  
 
DOĞRUSU..
4.12.2022 11:34
Çözmüş istismarı akape den.paranın.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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