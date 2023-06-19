Aslıhan ve Arda Turan çiftinden sürpriz var

5 çocuk yapacağını her fırsatta dile getiren Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, 3. kez hamile. Ünlü çiftin üçüncü çocuklarını kucağına alacağı öğrenildi. Bebeğin cinsiyetinin ne olduğu henüz açıklanmadı.

Aslıhan ve Arda Turan çiftinden sürpriz var

Editör: Osmancan EROK

2018 yılında sade bir töreniyle dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, 2018’de ilk çocukları Hamza Arda'yı, 2020 yılında ise ikinci çocukları Asil Aslan’ı kucağına almıştı. Turan çifti, yine aynı mutlulukla karşı karşıya.

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Futbol kariyerini noktalayan ve ardından antrenörlük eğitimi alarak Eyüpspor’un antrenörü olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuğuna hamile.

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Aslıhan Turan’ın 6 haftalık hamile olduğu öğrenilirken, bebeğin cinsiyeti henüz belli değil.

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