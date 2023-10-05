Aslını inkar eden haramzadedir atasözünün anlamı nedir?

Aslını inkar eden haramzadedir atasözünün anlamı: Soyunu, ailesini inkar eden kimseye iyi gözle bakılmaz.

Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir; yoksul, eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir. Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır. Çünkü insan, böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz.

Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir. Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu tavır ancak piçlere yaraşır.