Aslını inkar eden haramzadedir atasözünün anlamı nedir?

Aslını inkar eden haramzadedir atasözü ne anlama gelir? İşte yanıtı…

Aslını inkar eden haramzadedir atasözünün anlamı nedir?

Aslını inkar eden haramzadedir atasözünün anlamı: Soyunu, ailesini inkar eden kimseye iyi gözle bakılmaz.

Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir; yoksul, eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir. Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır. Çünkü insan, böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz.

Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir. Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu tavır ancak piçlere yaraşır.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur Gündem
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu Gündem
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Gündem
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi Dünya
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi
Göç İdaresi Başkanı açıkladı: Türkiye'de 4 milyoncuk sığınmacı bulunuyormuş! Gündem
Göç İdaresi Başkanı açıkladı: Türkiye'de 4 milyoncuk sığınmacı bulunuyormuş!
Elektronik sigara kullananlar dikkat. Uzman isim 'asla masum değiller' diyerek uyardı Sağlık
Elektronik sigara kullananlar dikkat. Uzman isim 'asla masum değiller' diyerek uyardı
Yunanistan ilaç sıkıntısı çekiyor Dünya
Yunanistan ilaç sıkıntısı çekiyor