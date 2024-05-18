Işkın toplarken attan düşen hemşire, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Gözeler köyünde babasıyla birlikte Yılanlı Mezrası'na ışkın otu toplamaya giden hemşire Gülcan Balcı Kutlu, dengesini kaybederek bindiği attan düştü.
Babasının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arazinin engebeli olması nedeniyle, bölgeye askeri helikopter talep edildi.
Kutlu, sağlık ekipleriyle birlikte jandarmaya ait askeri helikopter aracılığıyla bulunduğu yerden alınarak, hastaneye kaldırıldı.
Kutlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.