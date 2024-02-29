ASO Başkanı Seyit Ardıç: Büyümenin kaynağı üretim değil tüketim ve ithalat

Kaynak: Gazeteoksijen
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Büyümenin kaynağı üretim değil tüketim ve ithalat
2023 yılı büyüme verilerini değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, atılan sıkılaştırma adımlarına rağmen pozitif büyümenin önemli olduğuna vurgu yaparken, büyümenin kaynağının sanayi üretimi değil tüketim ve İthalat olduğuna dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme kaydetti
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 2023 yılına ilişkin GSYH sonuçlarını yorumladı. Ardıç canlı iç talebin kaynaklık ettiği büyümede sanayide sınırlı artışa karşılık özel tüketimde yüzde 12.8 artış olduğunu söyledi.
“İLK ÇEYREKTE YAVAŞLAMA ÖNGÖRÜYORUZ”
Ardıç, “İç piyasada atılan sıkılaştırma adımları ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen pozitif bir büyüme performansının oldukça önemli buluyoruz. Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi 4. çeyrekte henüz gözlemlenmedi. 2024’ün ilk çeyreğinde iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama öngörmekteyiz” ifadelerine yer verdi.
“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN DÜŞÜK ENFLASYON ŞART”
Ardıç, “Sanayi sektörüne verilecek destek, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel GSYH büyüme hızını arttıracak, ekonomide genel verimlilik ve istihdam artışını destekleyecektir. 2024 yılı için makroekonomideki en önemli konu enflasyon olmaya devam edecektir. Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini doğru buluyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyon en önemli ön şarttır” ifadelerine yer verildi.

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