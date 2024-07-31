ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kardan vazgeçtik özvarlıklarımızda bile tahribat yaşıyoruz

Ankara Sanayi Odası (ASO) temmuz ayı Meclis Toplantısında konuşan Başkan Seyit Ardıç, uygulanan politikalarla makroekonomik dengelerde iyileşme görülmekle beraber rezerv artışının da önemli olduğunu söyledi.

Buna karşılık düşük kur yüksek faiz ortamıyla beraber kurun sabit tutulmasının Carry Trade imkanı doğurduğuna dikkat çeken Ardıç, kısa vadeli spekülatif portföy yatırımlarının tasarruf açığı olan ülkelerde göstergelerin bozulmasına sebep olacağı uyarısında bulundu.

Geçmişte sıcak para girişindeki bolluğun geçici refaha ve gelirden fazla harcamaya yol açtığını anımsatan Seyit Ardıç, “Getiri fırsatlarının azaldığı ve risklerin arttığı dönemlerde sıcak paranın çıkışı sonrası geriye kalan, daha fazla fakirlik ve borç olmuştur. Bu nedenle, kısa vadeli sıcak paraya dayanan bir politika anlayışının, yüksek katma değerli üretim yatırımlarımıza ve uzun vadeli kalkınma sürecimize katkısı çok sınırlı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 ayda cari açıktaki iyileşmenin talepteki sıkılaşmasıyla sağlanmadığını söyleyen Ardıç, bunun üçte ikisinin altın ve enerji ithalatındaki azalma kaynaklı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin teknoloji ihracat sıralamasında 6.8 milyar dolar ile 35’inci sırada olduğunu söyleyen Ardıç, yüksek katma değerli ihracat için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırımı Programının önemli olduğunu açıkladı.

Ardıç yüksek teşviklere rağmen teknoloji üretim ve ihracatında geri kalındığını, bunların denetlenmesi ve programların etkinliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLMADAN FAİZ İNDİRİMİNDNE BAHSEDİLMEZ

Merkez Bankası beklenti anketleri kapsamında, piyasa, hane halkı ve şirketlerin beklentilerinin çok farklı olduğuna vurgu yapan Ardıç, bunun reel sektör ve hane halkının enflasyonun düşeceği noktasında henüz ikna olmadığını gösterdiğini söyledi.

“Biz sanayiciler için düşük faiz ortamı elzemdir, ancak faiz indirimi için henüz erken olduğunu düşünüyoruz” diyen Ardıç, “Enflasyon kalıcı olarak düşüş trendine girmediği sürece faiz indiriminin konuşulmaması daha sağlıklı olacaktır. Erken indirim sinyali, yeni başlayan dezenflasyon sürecini sekteye uğratmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Seyit Ardıç, yüksek enflasyonla berber ihracatçıların maliyetinin de arttığını, bunun pazar kaybına neden olduğunu, liraya kalıcı güven algısını oluşturacak politikaların hızla devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Vergi paketini ele alan Ardıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bazı önerilerini dikkate alması nedeniyle teşekkür ederken, kanunda olan ama uygulanmayan istisnaların kaldırılmasının rasyonel olduğunu belirtti.

Buna karşılık, EYT’li istihdamında uygulanan 5 puanlık Sosyal Güvenlik Destek Primi indiriminin kaldırılmasının, kayıt dışı istihdamı artıracağı uyarısında bulunan Seyit Ardıç, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi döneminde uygulanmaması yönündeki talebini tekrarladı. Ardıç, gelinen noktada birçok sanayicinin OSB’lerde tahsisli arazileri iptal etmeye başladığını ifade etti.

“ÖZEL VARLIKALRDA TAHRİBAT YAŞIYORUZ”

REKABETÇİLİĞİ KURA BAĞLAYIP, VERİMLİLİĞİ İHMAL EDEN BU DÖNEME ALIŞAMAZ”

Sanayiciler adına bir özeleştiride de bulunan Seyit Ardıç, rekabetçiliği sadece kura bağlayan, verimliliği ihmal eden sanayicilerin bu döneme alışmasının kolay olmayacağını ifade etti.

Ardıç, “Çalışanlarımız, mesai arkadaşlarımız düşük ücret ve hayat pahalılığından yakınırken; biz işverenler de yüksek ücret maliyetinden şikâyet ediyorsak, ortada bir verimlilik sorunu vardır. İşgücü, sermaye ve toplam faktör verimliliğini artıramayan ülkemizin “sürdürülebilir bir büyümeyi” yakalaması oldukça zor görünmektedir.” İfadelerine yer verdi.