Aspirin faydaları neler? Aspirin neye iyi geliyor?

Ağrı kesici aspirin bilinenin aksine sadece ağrı kesici için değil pek çok alanda da kullanılmaktadır. Halk arasında sivilce ve akneleri kurutmak için kullanıldığını bildiğimiz aspirinin kullanım alanlarını sizin için derledik. Peki, aspirin faydaları neler? Aspirin neye iyi geliyor?

Aspirin faydaları neler? Aspirin neye iyi geliyor?

Aspirinin pek çok faydası mevcuttur. Özellikle sivilceleri kurutmak için kullanılan aspirin kepekten nasırlara kadar pek çok alanda iyi geliyor. Peki, aspirin faydaları neler? Aspirin neye iyi geliyor?

ASPİRİN NEYE İYİ GELİYOR?

- Böcek ısırıklarını tedavi eder.

Kollarınızda ve bacaklarınızda böcek ısırıkları ve sokmaları varsa, ihtiyaç duyulan rahatlama için etkilenen bölgelere bir aspirin sürün.

- Sivilceleri kurutur.

Sivilceler, en pahalı kremler ve losyonların bile kurtulma konusunda yardımcı olamadığı can sıkıcı cilt sorunlarıdır. Ancak aspirin sivilcelerden kurtulmak için de imdadınıza yetişir.

Bir aspirin alın ve ezerek toz haline getirin. Sonra bir macun haline getirmek için biraz su ile karıştırın. Macunu doğrudan sivilcelerinize sürün ve birkaç dakika sonra su ile temizleyin. Tedaviyi her gün kullanmaya devam edin. Sivilceler kısa süre sonra kaybolacaktır.

- Cildi yeniler.

Salisilik asit, cildiniz için harika bir bileşendir. İltihaplanmayı giderebilir ve akne, kızarıklık, leke ve diğer cilt sorunlarını tedavi edebilir.

Cildinizi yenilemek için birkaç aspirini ezin ve biraz su ile bir macun haline gelene kadar karıştırın. Cildinizin etkilenen bölgelerine macunu uygulayın ve yaklaşık 15 dakika sonra su ile durulayın. İşlemi her gün tekrarladığınızda, cildiniz her zamankinden daha iyi görünecektir.

- Nasırları tedavi eder.

Nasırlardan kurtulamıyorsanız, aspirini kullanmayı deneyin.

Limon suyu, 4-5 adet ezilmiş aspirin ve biraz balı karıştırın. Ardından nasırlara sürün ve ayaklarınızı sıcak bir havluyla sarın. Havluyu plastik sargıyla sarın ve 20-30 dakika bekleyin. Sargıyı çıkarın, ayaklarınızı ılık suyla durulayın.

- Kepek tedavisinde etkilidir

Kullandığınız şampuan kepeğe karşı etkili olmuyorsa, içine birkaç aspirin eklemeyi deneyin. Saçlarınızı aspirinli şampuanla yıkadığınızda, sonuçlarına şaşıracaksınız!

- Ter lekelerini çıkartır.

Kıyafetlerinizden ter lekelerini çıkartamıyorsanız, aspirin yardımcı olabilir.

Birkaç aspirini ezin ve bir kase suya ekleyin. Ter lekesi olan kıyafeti bir ya da iki saat boyunca aspirinli suyun içinde bekletin ve daha sonra her zamanki gibi yıkayın. Ter lekelerinin yok olduğunu göreceksiniz.

- Saç renginizi onarır.

Doğal saç renginizi kaybettiyseniz, 5-6 aspirini ezin ve bir bardak suya ekleyin. Karışımı saçınıza sürün ve 15 dakika bekleyin. Ardından saçınızı her zamanki gibi yıkayın.

Bu tedavinin düzenli kullanımı, doğal saç renginizi birkaç hafta içinde geri getirmelidir.

- Zor yağları çıkartır.

Aspirin, tava ve tencerelerdeki yanmış yağ lekelerinden kurtulmanın en iyi yoludur.

Birkaç aspirin ve bir miktar suyla macun yapın. Ardından yağlı bölgelere sürün ve lekelerin nasıl kolayca kaybolduğunu izleyin.

- Vazodaki bitkilerin ömrünü uzatır.

Vazoya koyduğunuz çiçek ya da bitkilerin hemen solmasını istemiyorsanız, vazonun suyuna bir aspirin ekleyin.

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