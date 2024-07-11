Assassin's Creed, Japonlardan özür diledi. Oyundaki bayrak Ubisoft'un başına bela oldu

Ubisoft, Assassin's Creed adlı oyununun son versiyonunda Sekigahara Teppotai bayrağını kullandığı için özür diledi ve söz konusu görsellerin artık kullanılmayacağını belirtti.

Assassin's Creed Shadows koleksiyoncu sürümüyle birlikte gelen sanat kitabında görünmeye devam edecek. Söz konusu problem Haziran ayında Japon oyuncuların Assassin's Creed oyununda Sekigahara Teppotai bayrağını fark etmesiyle gün yüzüne çıktı.

Sekigahara Teppotai'nin gerçek hayatta tarihi canlandırma yapan bir grup olduğu ve bayrağın izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı . Grubun üyelerinden biri, X adlı sosyal medya hesabı üzerinden mevzu bahis bayrağın varlığı konusunda Ubisoft Japan ile iletişime geçti ve şirkete, bayrağı kullanmak istiyorlarsa öncelikle grupla iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi; bu her açıdan makul bir istekti.

@matchlock_kage adıyla X adlı sosyal medya platformundan bilgilendirmede bulunan şahsın çabaları sonuç verdi ve Ubisoft, Sekigahara Teppotai grubunun bayraklarını oyundan çıkartarak özür açıklamasında bulundu.

SEKİGAHARA TEPPOTAİ GRUBU HAKKINDA KISA BİLGİ

Grup Japonya'nın tarihi Sekigahara Savaşı'nın canlandırılmasını yapan bir gruptur. 1600 yılında gerçekleşen bu savaş, Japonya'nın Tokugawa şogunluğu tarafından birleşmesine yol açmıştır. Teppotai grubu, geleneksel kıyafetler ve silahlarla dönemin askerlerini temsil eder. Canlandırmalarda özellikle teppo denilen ateşli silahlar kullanılır.

Tarihi olayları yaşatmak ve Japon kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde sıkça yer alırlar. Sekigahara Teppotai, Japon tarihine ve kültürüne ilgi duyanlar için büyüleyici bir deneyim sunar.