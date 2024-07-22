Tüm sektör planlarını GTA 6’nın çıkışına göre yaparken bir şirket “Korkmuyoruz” dedi

Rockstar’ın GTA 6 fragmanını yayınlaması sonrası tüm oyun dünyası 2025 yılında çıkması beklenen yeni oyunu bekliyor. Bir önceki GTA oyunundan 12 yıl sonra çıkacak yeni oyun şimdiden diğer oyun şirketlerinin planlarını değiştirmesine neden oldu. Özellikle indie geliştiriciler 2025 yılında yeni oyun çıkarmayı planlamazken GTA’nın çıkacağı yıl başka büyük oyunun piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Sadece oyun dünyasının değil tüm eğlence sektörü planlarını GTA’ya göre yapıyor. Çünkü yapımcı firmalar ne çıkarırlarsa çıkarsınlar GTA 6’nın gölgesinde kalacaklarını düşünüyorlar. Ancak bir şirketten “GTA 6’dan korkmuyoruz” açıklaması geldi.

Assassin’s Creed serisinin yayıncısı ve geliştiricisi Ubisoft, GTA 6’dan korkmadığını söyledi. Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, GTA 6’nın çıkışı ile birlikte oyunseverlerin başka oyunlara da yoğun ilgi göstereceğini düşünüyor. Guillemot, buna örnek olarak ise GTA 5’in çıkışı sonrası yayınlanan Assassin’s Creed: Black Flag oyununu gösterdi.

Ubisoft, 30 Ağustos'ta Star Wars Outlaws, Ekim'de Just Dance 2025 ve 15 Kasım'da ise Assassin's Creed Shadows'u piyasaya sürecek.

Öte yandan Ubisoft 2025 yılı için yeni bir oyun duyurusu yapmadı. Ancak dev şirket GTA 6’nın çıkışına yakın süreçte bir Assassin’s Creed oyununun yeniden yapımını piyasaya sürebilir.