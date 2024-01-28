Astığı astık kestiği kestik deyimi ne anlama geliyor?

Astığı astık kestiği kestik deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Yaptığı bir şeyden sonra kimseye hesap vermeyen, istediği gibi davranan, çok sert kimseler için kullanılan bir deyim olarak tanımlanabilir.

Bir kişinin "ben ne dersem o" mantığıyla davranması, lafını geçirmek için sürekli öfkelenmesi, sinir harbi oluşturması anlamlarında kullanılan deyimdir.

ASTIĞI ASTIK KESTİĞİ KESTİK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Hiçbir zaman astığı astık kestiği kestik olma, çevrende seni seven kimse kalmaz."