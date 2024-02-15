Astım krizinde ne yapmalı

Dr. Mehmethan Turan, “Polenler en çok nisan, mayıs ve haziran aylarında havada uçuyor. Doğa uyanıyor, ağaçlar, çimenler ve çiçekler açıyor. Bunların açılması ile beraber havada bulunan toz zerrecikleri, astım hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’sinde alerjik kaynaklı olduğu için atak şiddetlenmesine neden oluyor. Gerekli tedbirleri almak, öncesinde ilaçları kullanmak gerekir" diye uyardı.

“BU AYLARDA CİDDİ ATAK OLUR”

Dr. Turan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Astım alerjik ve alerjik olmayan şeklinde ikiye ayrılıyor. Alerjik olmayanlarda bu tür atak görülmesi çok nadir. Sadece mevsim değişikliklerinde çeşitli enfeksiyonlara maruz kalma, soğuk alma veya gribal sorunlardan dolayı bir atak olabilir ama alerjik olarak olmaz. Alerjik astımlılarda ise bu mevsimlerde çok ciddi ataklar yaşayabiliyoruz. Hastanın ataklarının sebebini belirlemek için alerji testlerimiz var. Testler, sık karşılaşılan bazı alerjilere göre hazırlanıyor. Bu testlerin sonucunda da hastanın hangi alerjen faktöre karşı hassas olduğu belirleniyor. Özellikle polenlere hassas olduğu tespit edilen hastalarda mevsim değişimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü şiddetli astım atakları geçirebiliyorlar. Polenlerden korunmak için gerekli yaşam değişikliklerine uymaz ve yeterli tedbir alınmaz, gerekli ilaçlar kullanılmazsa ciddi astım krizleri olabilir”