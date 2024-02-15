Astım krizinde ne yapmalı

Kaynak: İHA
Astım krizinde ne yapmalı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, mevsim değişikliklerine karşı vatandaşları uyararak, “Astım krizlerine karşı tedbirli olun. Eğer gerekli önlemler alınmaz, ilaçlar düzenli kullanılmazsa ciddi astım krizleri ortaya çıkabilir” dedi ve önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Mehmethan Turan, “Polenler en çok nisan, mayıs ve haziran aylarında havada uçuyor. Doğa uyanıyor, ağaçlar, çimenler ve çiçekler açıyor. Bunların açılması ile beraber havada bulunan toz zerrecikleri, astım hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’sinde alerjik kaynaklı olduğu için atak şiddetlenmesine neden oluyor. Gerekli tedbirleri almak, öncesinde ilaçları kullanmak gerekir" diye uyardı.

“BU AYLARDA CİDDİ ATAK OLUR”

Dr. Turan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Astım alerjik ve alerjik olmayan şeklinde ikiye ayrılıyor. Alerjik olmayanlarda bu tür atak görülmesi çok nadir. Sadece mevsim değişikliklerinde çeşitli enfeksiyonlara maruz kalma, soğuk alma veya gribal sorunlardan dolayı bir atak olabilir ama alerjik olarak olmaz. Alerjik astımlılarda ise bu mevsimlerde çok ciddi ataklar yaşayabiliyoruz. Hastanın ataklarının sebebini belirlemek için alerji testlerimiz var. Testler, sık karşılaşılan bazı alerjilere göre hazırlanıyor. Bu testlerin sonucunda da hastanın hangi alerjen faktöre karşı hassas olduğu belirleniyor. Özellikle polenlere hassas olduğu tespit edilen hastalarda mevsim değişimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü şiddetli astım atakları geçirebiliyorlar. Polenlerden korunmak için gerekli yaşam değişikliklerine uymaz ve yeterli tedbir alınmaz, gerekli ilaçlar kullanılmazsa ciddi astım krizleri olabilir”

Son Haberler
Şampiyon Milli Takım İstanbul'da Spor
Şampiyon Milli Takım İstanbul'da
İstanbul'da lüks sitede hırsızlık paniği! Nöbet tutulmaya başlandı Yaşam
İstanbul'da lüks sitede hırsızlık paniği! Nöbet tutulmaya başlandı
Uzmanı epilepsi hastalarına yapılmaması gereken ilk müdahaleyi açıkladı Sağlık
Uzmanı epilepsi hastalarına yapılmaması gereken ilk müdahaleyi açıkladı
Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı Gündem
Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı. 9 yaralı Gündem
Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı. 9 yaralı
Taksilerde yeni dönem. Karar açıklanır açıklanmaz taksiciler Saraçhane’ye gidiyor Gündem
Taksilerde yeni dönem. Karar açıklanır açıklanmaz taksiciler Saraçhane’ye gidiyor