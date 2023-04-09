9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Astım krizlerine dikkat

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, mevsim değişikliklerine karşı vatandaşları uyararak, "Astım krizlerine dikkat edin. Eğer yeterli önlem alınmaz, ilaçlar kullanılmazsa ciddi astım krizleri meydana gelebilir" dedi ve önemli bilgiler verdi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 08:56
Takip Et

Astım krizlerine aman dikkat

Astım krizlerine dikkat
+
Aa
-

Editör: Murat Öztürk

Mevsim değişikliklerinin yaşandığı bu aylarda astım ve alerjik problemlerin beraber görülebildiğine dikkat çeken Dr. Mehmethan Turan, “Polen uçuşları en sık nisan, mayıs ve haziran aylarında görülüyor. Doğa canlanıyor, ağaçlar, çimenler ve çiçekler açmaya başlıyor. Bunların açması ile beraber havada uçan toz partikülleri, astım hastalarımızın yaklaşık yüzde 20'sinde alerjik kökenli olduğu için atak alevlenmeye sebep oluyor. Gerekli önlemleri almak, öncesinde ilaçları kullanmak gerekir" diye uyardı.

“BU AYLARDA CİDDİ ATAKLAR OLABİLİR”

Dr. Turan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Astım alerjik ve alerjik olmayan olarak ikiye ayrılıyor. Alerjik olmayanlarda bu tür atak alanı çok fazla görmüyoruz. Sadece mevsim değişikliklerinde çeşitli enfektif alanlara maruz kalma, üşütme veya gribal problemlerden dolayı bir atak görülebilir ama alerjik olarak görülmez. Alerjik astımlılarda ise bu mevsimlerde çok ciddi ataklar görebiliyoruz.

Hastanın ataklarının neden olduğunu dair alerji testlerimiz mevcut. Testler, sık rastlanan bazı alerjilere göre hazırlanıyor. Bu testlerin sonucunda da hastanın hangi alerjen etkene karşı duyarlı olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle polenlere duyarlı olduğu saptanan hastalarda mevsim geçişlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zira şiddetli astım atakları yaşayabiliyorlar. Polenlerden uzak durmak için gerekli yaşam değişikliklerine dikkat edilmez ve yeterli önlem alınmaz, gerekli ilaçlar kullanılmazsa ciddi astım krizleri meydana gelebilir"

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
2
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
3
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
4
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
5
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
7
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga
﻿İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga
﻿İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga
﻿Kadıköy Söğütlüçeşme’de metrobüs yangını
﻿Kadıköy Söğütlüçeşme’de metrobüs yangını
﻿Kadıköy Söğütlüçeşme’de metrobüs yangını
﻿Kömür satış dükkanından yangın
﻿Kömür satış dükkanından yangın
﻿Kömür satış dükkanından yangın
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.