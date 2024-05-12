Babasını bıçaklayarak öldüren evlat tutuklandı

Olay, Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, karın bölgesinden bıçaklanmış bir şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Durumun adli vaka olarak değerlendirilmesinin ardından Çağlayan, tedavi esnasında görevlilere katilinin ismini verdi.

Oğlu H.Ç. (28) ile birlikte alkol aldıklarını ifade eden Hasan Çağlayan, o esnada oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Ç. gözaltına alınıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerce adliyeye götürüldü.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli H.Ç., tutuklanarak hapishaneye gönderildi.