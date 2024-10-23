Aston Villa taraftarıyla kazandı

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Aston Villa taraftarıyla kazandı

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Unai Emery'nin ikinci yılını zirveye çıkararak kutladı. Villa Park'taki coşkulu atmosferde Bologna'yı 2-0 mağlup eden İngiliz ekibi, grup aşamasında liderliğe yükseldi.

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Unai Emery yönetiminde tarihi bir başarıya imza atarak liderliğe yükseldi. Bologna karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle, Villa taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşatıldı. Maçın 55. dakikasında kaptan John McGinn’in serbest vuruştan attığı gol, İtalyan ekibinin kalecisi Lukasz Skorupski’yi çaresiz bıraktı. Maç boyunca hakem kararlarına itiraz eden Bologna, oyunda denge kurmakta zorlandı.

Jhon Duran, 64. dakikada sezonun yedinci golünü kaydetti ve Aston Villa'nın üstünlüğünü pekiştirdi. Bu gol, Duran’ın Villa Park’taki ilk 11 başlangıcı için unutulmaz bir anı oldu. Galibiyetin ardından Villa, Avrupa sahnesindeki başarılı performansını sürdürerek üç maçta dokuz puana ulaştı ve gruptan çıkma umutlarını güçlendirdi.

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