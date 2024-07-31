Astoria Grande Amasra’da

Düzenleme: Kaynak: AA
Astoria Grande Amasra’da

Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

İstanbul'dan sonra Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra'ya ulaşan 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 982 yolcu ve 469 mürettebat taşıyordu. Yolcular, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Gümrük işlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça broşürler dağıtıldı. Turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı. Gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecekler.

Bazı turistler ise tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesine gitti. Kruvaziyerin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği bildirildi.

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