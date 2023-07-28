Astroloji dünyasında bir ilk. Artık astrologlar bir telefon kadar uzağınızda

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Uluslararası diplomalı uzman astrolog kadrosu ile birlikte haftanın 6 günü (pazar hariç), 12.00 – 20.00 saatleri arasında aklınıza gelen tüm sorularınıza cevap vermek için hazır alanında profesyonel bir ekip var. Siz de 0850 309 99 00 arayarak değerli astrologlarla iletişime geçebilir ya da aşağıdaki linki tıklayarak www.astrologun.com üzerinden sorularınıza en geç 5-8 saat içerisinde cevap alabilirsiniz. Görüşme ortalama 20dk olup, ücret bedeli 350 TL’dir.

MÖ ikinci binyıla kadar dayandığı tahmin edilen, Mezopatamya’da Babil uygarlıklarında ilk tohumunu atmış olan Astroloji, tarihi boyunca devlet yönetiminde, tıpta ve bir çok değerli alanda fayda göstermiştir. Bu gök ve istatistik biliminin günümüzde de hala katkılarını görmekteyiz. Buradan uluslararası geçerliliği olan yüksek kalitede astroloji eğitimi almış uzman astrolog kadrosu ile birlikte sizlere etik ve kaliteli ve hızlı hizmet sağlanıyor. Astrolojik alanda tüm merak edilenler yanıt buluyor.