Astroloji dünyasında bir ilk. Artık astrologlar bir telefon kadar uzağınızda

Astroloji danışmanlığı randevusu almak için artık aylarca beklemenize gerek yok. www.astrologun.com adresinden tüm merak ettiklerinizi anında öğrenebilirsiniz.

Astroloji dünyasında bir ilk. Artık astrologlar bir telefon kadar uzağınızda

İlişkiler astrolojisi, finans astrolojisi, meslek astrolojisi, soru (horary) astrolojisi, yıllık öngörü haritaları, lunar return ve natal harita analizi gibi pek çok başlık hakkında danışmanlık hizmetine www. astrologun.com’a ulaşarak almanız mümkün.

Danışmanlık hizmeti almak için pek çok yerden randevu alıp sıranın size gelmesini aylarca beklemeniz gerekebilirken astrologun.com'da sorularınıza anında yanıt alabilirsiniz. Üstelik bu hizmete ulaşmanız oldukça kolay. Tek yapmanız gereken 0850 309 99 00 numarasını tuşlamanız. Detaylı ön bilgilendirme yapıldıktan sonra; aşk, sağlık, para, kariyer yaşamınızda merak ettiğiniz tüm sorularınızı uzman astrologlara sorabilirsiniz.

Uluslararası diplomalı uzman astrolog kadrosu ile birlikte haftanın 6 günü (pazar hariç), 12.00 – 20.00 saatleri arasında aklınıza gelen tüm sorularınıza cevap vermek için hazır alanında profesyonel bir ekip var. Siz de 0850 309 99 00 arayarak değerli astrologlarla iletişime geçebilir ya da aşağıdaki linki tıklayarak www.astrologun.com üzerinden sorularınıza en geç 5-8 saat içerisinde cevap alabilirsiniz. Görüşme ortalama 20dk olup, ücret bedeli 350 TL’dir.

MÖ ikinci binyıla kadar dayandığı tahmin edilen, Mezopatamya’da Babil uygarlıklarında ilk tohumunu atmış olan Astroloji, tarihi boyunca devlet yönetiminde, tıpta ve bir çok değerli alanda fayda göstermiştir. Bu gök ve istatistik biliminin günümüzde de hala katkılarını görmekteyiz. Buradan uluslararası geçerliliği olan yüksek kalitede astroloji eğitimi almış uzman astrolog kadrosu ile birlikte sizlere etik ve kaliteli ve hızlı hizmet sağlanıyor. Astrolojik alanda tüm merak edilenler yanıt buluyor.

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