Doğum haritaları kişiye özel olup, doğum haritasındaki her ev belirli bir alanı temsil etmektedir. Bu evlerden biri de 7. Evdir. Peki, astrolojide 7. Ev nedir? Gezegenler 7. evde olunca ne olur?

DOĞUM HARİTASI NEDİR?

Bireylerin doğum tarihleri, doğum saatleri ve doğum yerleri hakkında bilgiler elde edilerek hesaplanan haritalardır. Doğum haritaları kişilere özeldir.

Her bireyin doğum haritasında yer alan gezegenlerin bulunduğu evler ve yaptıkları açılar birbirinden farklıdır.

Doğum haritaların içerisinde yer alan evlerden biri olan 7.ev ve 7. ev konuları, gezegenler 7. evde olunca ne olacağına dair konuları sizler için derledik..

7. EV KONULARI NEDİR?

Haritaların ana aks denilen 4 adet evi bulunur. Bu evler 1, 4, 7 ve 10. evlerden oluşmaktadır. Ana akslar bireylerin haritalarında diğer ev konularından daha detaylı incelenmesi gereken evlerdir. Çünkü ana akslarda bulunan evler bir doğum haritasında en aktif çalışan evler olarak bilinir.

Ana aks evlerinden biri olan 7. evin de hem ana aks evi olduğu için hem de kendi kapsadığı konular açısından astrolojide önemli bir yere sahiptir.

7. evin konuları incelendiğinde;

- 7.ev bizim kendi benliğimizi yansıtırken 7. ev ise partnerimiz yani eşimizin evi olarak bilinmektedir.

- 7. ev ile ilgili edinilen bilgiler eşle ilgili edinilen bilgiler anlamına gelmektedir. 1. ev yükselen olarak adlandırılırken 7. ev alçalan olarak ifade edilir.

- Her türlü ikili ilişkilere dair bilgiler de 7. evden edinilebilir.

- Bireylerin bildiği açık şekilde düşmanlık gördüğü kişiler hakkında bilgiler bu evin konuları arasında yer almaktadır.

- Mahkemeler ve dava konuları da 7. ev konuları içerisinde sayılır.

GEZEGENLER 7. EVDE OLUNCA NE OLUR?

Partnerimizin evi olarak bilinen 7. evin doğal yöneticisi terazi burcudur. Terazi burcundan hareketle bu evi yöneten gezegenin Venüs olduğunu söyleyebiliriz.

7. eve yerleşen gezegenler partnerimiz ya da her türlü kurduğumuz ikili ilişkiler hakkında ayrıntılı bilgiler sunabilir.

7.eve yerleşen Güneş bir bireyin hayatında önem verdiği ana konuların ikili ilişkiler ve partneri olduğunu gösterebilir. 7. evde bulunan Venüs ve Jüpiter gezegenleri bireyde evlilik ve ortaklıklarda bol kazanç ve fırsatlar getirebilir.

Bu evde konumlanan Ay ve Merkür ise bireyin birden fazla evlilik yapabileceği anlamına gelebilmektedir. 7. evde bulunan Plüton ise bireyin değişim ve dönüşümlerini partnerleri sayesinde yaşayacağı ve yeniden doğuşu deneyimleyebileceği anlamına gelebilir.