Gül hasadı başladı. Peki saksıdaki güllerin açması nasıl hızlanır? Bitki yetiştiricileri hep deniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Gül hasadı başladı. Peki saksıdaki güllerin açması nasıl hızlanır? Bitki yetiştiricileri hep deniyor
Güllerin daha fazla çiçek açmasını sağlayacak yöntemler

Gül hasadı başladı ve saksıdaki güllerin açması için bazı ipuçları paylaşmak istiyoruz. Saksıda baktığınız güllerin açmasını hızlandırmak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.

Tüm bu ipuçlarını takip ederek bahçenizdeki güllerin açma sürecini hızlandırabilir ve daha fazla çiçeklenme elde edebilirsiniz.

SAKSIDA GÜL BAKIMI NASIL OLMALI?

Gül bakımını evde yapmak istiyorsanız derin ve geniş bir saksı tercih etmelisiniz. Ayrıca drenajı iyi olan yani hava deliklerine sahip bir saksı kullanmalısınız.

Saksı değişimi yaz döneminde iki yılda bir olmalıdır. Gül yetiştirmek için toprağın killi ve gübreli olması gerekir. Toprağını ilkbahar ya da sonbaharda değiştirebilirsiniz.

maxresdefault.jpg

Gül bitkisi hava akımından, farklı cisme temastan, aşırı sıcak-soğuk ortamlardan hemen etkilenir. Bu tür ortamlarda bakılmamalıdır.

GÜL YETİŞTİRİRKEN GÜNEŞE OLAN KONUMUNA DİKKAT EDİN

Tomurcuk verdiği dönemlerde güneşten gün içinde 5-6 saat faydalanması gerekir. Böylece tomurcuklar sağlıklı bir şekilde çiçeklerini açar.

Gülün hemen yanında çıkan otlar düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlenmezse bitki gelişimini etkileyen sonuçlar doğurur.

Bitkinize düzenli olarak yılda bir defa vitamin takviyesi yaparak bağışıklığını kuvvetlendirmeyi ihmal etmeyin.

SAKSIDA GÜL NASIL SULANIR?


Gül bitkisinin sulaması toprak nemi kontrol edilerek yapılır. Toprak eşit şekilde ıslanacak şekilde sulanmalı, fazla su mutlaka dökülmelidir. Oda sıcaklığında bekletilmiş su ile sulanmalıdır.

Yazın günde iki defa, kışın ise daha seyrek sulanmalıdır. Kışın bulunacağı ortamın sıcaklığı 12 derece altına düşmemelidir. Güller aşırı suyu ve güneş altında sulanmayı sevmez.

İlgili Haberler
İlaç Devleri Öğrenmenizi İstemez! Karbonatın Hiç Duymadığınız 19 Yararı.
İlaç Devleri Öğrenmenizi İstemez! Karbonatın Hiç Duymadığınız 19 Yararı.
Evde yaprak sarma pişirirken dikkat edin. Pirinç böyle eklenirse çok zararlıymış
Evde yaprak sarma pişirirken dikkat edin. Pirinç böyle eklenirse çok zararlıymış
Canan Karatay üstüne basa basa uyardı. Kullanmayıp çöpe atmak gerekiyormuş
Canan Karatay üstüne basa basa uyardı. Kullanmayıp çöpe atmak gerekiyormuş
Ciğerin kuru olmasını önlüyormuş. Yarım bardak tencereye eklemeniz yeterli
Ciğerin kuru olmasını önlüyormuş. Yarım bardak tencereye eklemeniz yeterli
Yanmış tavayı kurtarmanın yolu. Tava temizliği yaparken işinize yarayacak tüyo...
Yanmış tavayı kurtarmanın yolu. Tava temizliği yaparken işinize yarayacak tüyo...
Hamam böceğini kökünden kurutan yöntem. Denerseniz asla evinize yaklaşamıyorlar
Hamam böceğini kökünden kurutan yöntem. Denerseniz asla evinize yaklaşamıyorlar
Çamaşır makinesine 1 kapak eklemek yeterli oluyor. Kıyafetlerdeki lekeleri silen yöntem
Çamaşır makinesine 1 kapak eklemek yeterli oluyor. Kıyafetlerdeki lekeleri silen yöntem
Köftem güzel olmuyor diyenler için. Orijinal kasap köfte pişirmenin işte püf noktası
Köftem güzel olmuyor diyenler için. Orijinal kasap köfte pişirmenin işte püf noktası
Yaprak sarma kararıyor veya iyi pişmiyor mu? İşte köylü kadınların pişirme yöntemi
Yaprak sarma kararıyor veya iyi pişmiyor mu? İşte köylü kadınların pişirme yöntemi
Suyla haşlayarak büyük hata yapmışız. İtalyan şeften gerçek makarna pişirme yöntemi..
Suyla haşlayarak büyük hata yapmışız. İtalyan şeften gerçek makarna pişirme yöntemi..
Airfryer'da patates kızartması böyle pişirilirse çıtır çıtır oluyor. Cihazın performansı artıyor
Airfryer'da patates kızartması böyle pişirilirse çıtır çıtır oluyor. Cihazın performansı artıyor
Komşularınız işin sırrını soracak. Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin bakın ne olacak
Komşularınız işin sırrını soracak. Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin bakın ne olacak
Son Haberler
Bakırköy'de motosikletli polislerin taksiye çarptığı kazada 2 polis yaralandı Gündem
Bakırköy'de motosikletli polislerin taksiye çarptığı kazada 2 polis yaralandı
Kerem Demirbay'dan 'Ezel'li paylaşım Spor
Kerem Demirbay'dan 'Ezel'li paylaşım
Türk Başkonsolostan papazın yanında "şehadet" işareti. Paylaşım apar topar silindi Gündem
Türk Başkonsolostan papazın yanında "şehadet" işareti. Paylaşım apar topar silindi
Işık ihlali yapan sürücünün ölümüne neden olduğu Belinay'ın babası: Hayalleri vardı, doktor olmak istiyordu Yerel Haberler
Işık ihlali yapan sürücünün ölümüne neden olduğu Belinay'ın babası: Hayalleri vardı, doktor olmak istiyordu
Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi. ‘O kişinin ismi benimle mezara gider’ Magazin
Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi. ‘O kişinin ismi benimle mezara gider’
Köprüden uçan otobüs 3 kişiye mezar oldu Dünya
Köprüden uçan otobüs 3 kişiye mezar oldu
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı Spor
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı