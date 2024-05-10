Gül hasadı başladı. Peki saksıdaki güllerin açması nasıl hızlanır? Bitki yetiştiricileri hep deniyor

Gül hasadı başladı ve saksıdaki güllerin açması için bazı ipuçları paylaşmak istiyoruz. Saksıda baktığınız güllerin açmasını hızlandırmak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.

Tüm bu ipuçlarını takip ederek bahçenizdeki güllerin açma sürecini hızlandırabilir ve daha fazla çiçeklenme elde edebilirsiniz.

SAKSIDA GÜL BAKIMI NASIL OLMALI?

Gül bakımını evde yapmak istiyorsanız derin ve geniş bir saksı tercih etmelisiniz. Ayrıca drenajı iyi olan yani hava deliklerine sahip bir saksı kullanmalısınız.

Saksı değişimi yaz döneminde iki yılda bir olmalıdır. Gül yetiştirmek için toprağın killi ve gübreli olması gerekir. Toprağını ilkbahar ya da sonbaharda değiştirebilirsiniz.

Gül bitkisi hava akımından, farklı cisme temastan, aşırı sıcak-soğuk ortamlardan hemen etkilenir. Bu tür ortamlarda bakılmamalıdır.

GÜL YETİŞTİRİRKEN GÜNEŞE OLAN KONUMUNA DİKKAT EDİN

Tomurcuk verdiği dönemlerde güneşten gün içinde 5-6 saat faydalanması gerekir. Böylece tomurcuklar sağlıklı bir şekilde çiçeklerini açar.

Gülün hemen yanında çıkan otlar düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlenmezse bitki gelişimini etkileyen sonuçlar doğurur.

Bitkinize düzenli olarak yılda bir defa vitamin takviyesi yaparak bağışıklığını kuvvetlendirmeyi ihmal etmeyin.

SAKSIDA GÜL NASIL SULANIR?



Gül bitkisinin sulaması toprak nemi kontrol edilerek yapılır. Toprak eşit şekilde ıslanacak şekilde sulanmalı, fazla su mutlaka dökülmelidir. Oda sıcaklığında bekletilmiş su ile sulanmalıdır.

Yazın günde iki defa, kışın ise daha seyrek sulanmalıdır. Kışın bulunacağı ortamın sıcaklığı 12 derece altına düşmemelidir. Güller aşırı suyu ve güneş altında sulanmayı sevmez.