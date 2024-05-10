Ali Koç ve Sadettin Saran buluşacak. Flaş gelişme

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Erol Bilecik, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın seçime dair bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bilecik, şu ifadeleri kullandı;

"Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir."

SARAN NE DEMİŞTİ?

Sadettin Saran, geçen günlerde yaptığı açıklamasında "Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız." demişti.