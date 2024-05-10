Ali Koç ve Sadettin Saran buluşacak. Flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç ve Sadettin Saran buluşacak. Flaş gelişme
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sadettin Saran'ın Olağan Seçimli Genel Kurul ile ilgili yarın bir görüşme yapacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Erol Bilecik, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın seçime dair bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bilecik, şu ifadeleri kullandı;

ffffff.png

"Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir."

SARAN NE DEMİŞTİ?
Sadettin Saran, geçen günlerde yaptığı açıklamasında "Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız." demişti.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı
Brezilyalı yıldızlara büyük şok. Kadro açıklandı
Fenerbahçeli yıldızdan bombardıman. 'Bunlar hep kirli ve ucuz planlar' diyerek açıkladı
Federasyondan yeni yabancı kuralı kararı. Kulüpler kabul etti
Federasyondan yeni yabancı kuralı kararı. Kulüpler kabul etti
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
TSYD yeni yapacağı yarışmayı duyurdu. Kazanana büyük ödül
Tahsin Tam: Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti
Tahsin Tam: Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti
İsmail Kartal karar aşamasında
Ünlü boksör sevenleri tarafından anıldı
Ünlü boksör sevenleri tarafından anıldı
Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya
Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya
VakıfBank'tan bir transfer daha
VakıfBank'tan bir transfer daha
Arda Güler Milli Takım kampında
Son Haberler
Işık ihlali yapan sürücünün ölümüne neden olduğu Belinay'ın babası: Hayalleri vardı, doktor olmak istiyordu Yerel Haberler
Işık ihlali yapan sürücünün ölümüne neden olduğu Belinay'ın babası: Hayalleri vardı, doktor olmak istiyordu
Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi. ‘O kişinin ismi benimle mezara gider’ Magazin
Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi. ‘O kişinin ismi benimle mezara gider’
Köprüden uçan otobüs 3 kişiye mezar oldu Dünya
Köprüden uçan otobüs 3 kişiye mezar oldu
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı Spor
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı Spor
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı
Türkiye'nin konuştuğu saldırıda ifade ortaya çıktı. Öldürdü "Kardeşim gibi severdim" dedi Gündem
Türkiye'nin konuştuğu saldırıda ifade ortaya çıktı. Öldürdü "Kardeşim gibi severdim" dedi
BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı Ekonomi
BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı