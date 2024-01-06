Astronottu bakan oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un emriyle uzaya giden ilk Arap astronot olan Sultan Niyadi ülkeye bakan olarak atandı.

UZAYA GİDEN İLK ARAP ASTRONOT GENÇLİK BAKANI OLDU

BAE haber ajansı haberine göre, Başbakan Şeyh Muhammed bin Raşid'in ülkenin ilk astronotu ve uzaya giden ilk Arap olarak tarihe geçen astronot Sultan Niyadi'yi de gençlikten sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirdiği ve Niyadi'nin yeni görevine ek olarak bilimsel ve uzay çalışmalarını da devam edeceği bilgisi verildi.

Öte yandan Maktum bin Muhammed bin Raşid'in maliye ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı'na, Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui'nin savunma işlerinden sorumlu Devlet Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Üyeliği'ne, Meryem Harib el-Mehiri'nin Devlet Başkanlığı Divanı'nda Uluslararası İşler Başkanlığı'na, Amine binti Abdillah ed-Dahhak eş-Şamisi'nin Çevre Bakanlığı'na getirildiği aktarıldı.