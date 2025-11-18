YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü ve Bilimsel ve Teknolojik Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen 2. Ar-Ge Proje Pazarı, yoğun katılım ve geniş ilgiyle gerçekleştirildi. TÜBİTAK’ın destek verdiği etkinlik, ASÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen resmi açılış programıyla başladı.

Programa ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Açılış, Gürcistan’da yaşanan uçak kazasında şehit düşen Türk askerleri için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı, araştırmacılar, genç girişimciler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Toplam 98 ekip projeleriyle başvuruda bulundu, yapılan ön değerlendirme sonucunda 89 proje hakem incelemesine gönderildi. Sürecin sonunda 46 proje, sergiye ve finale uygun bulunarak protokol tarafından incelenmek üzere stantlarda yerini aldı.

Başvuruların 22’si Aksaray’dan, 24’ü ise Türkiye’nin 18 farklı şehrinden geldi.

Açılış konuşmasında Türkiye’nin yüksek potansiyelli bilim insanlarını ve yenilikçi girişimcileri destekleme konusunda artık tereddüt edemeyeceğini vurgulayan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş şunları söyledi:

“Geçmişte birçok vatansever bilim insanı projelerini hayata geçirecek desteği bulamadı. Bugün aynı hataları tekrarlama lüksümüz yok. Üniversiteler sadece öğrenci yetiştirme yeri değil; bilimin ürüne dönüştüğü merkezler olmalı. Biz de ASÜ olarak bu vizyonla hareket ediyoruz.”

Arıbaş, Teknopark, TTO ve Proje Ofisi gibi birimlerin bu amaçla kurulduğunu belirterek, bilimsel üretimi somut çıktılara dönüştürmek için gerekli tüm araştırma altyapısını güçlendirdiklerini ifade etti.

TÜBİTAK’ın sağladığı özel desteklere teşekkür eden Arıbaş, Ar-Ge Proje Pazarı’nı önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin en güçlü proje pazarlarından biri hâline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Programda konuşan ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak ise Ar-Ge Proje Pazarı'nın sadece bir sergileme alanı değil, iş birliklerinin doğduğu ve inovasyonun toplumsal faydaya dönüştüğü bir platform olduğunu belirtti:

“Her büyük dönüşüm bir fikirle başlar. Bugün burada sergilenecek projeler genç araştırmacıların cesur hayallerinin birer yansımasıdır. Bu fikirlerin desteklenmesi, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir.”

Çakmak, etkinliğin akademi, sanayi ve girişimcilik dünyasını bir araya getirerek ulusal inovasyon ekosistemine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Değerlendirme Kurulu tanıtıldı. Kurulda şu isimler yer aldı:

Prof. Dr. Didem Balun Kayan

Prof. Dr. İsmail Bayraklı

Prof. Dr. Zeki Araz

Emir Karansal (Brisa Bilgi Sistemleri Müdürü)

Sercan Uyanık (Thermoform Fabrika Müdürü)

Sergi alanında proje sahipleri ile bire bir görüşen kurul üyeleri, projeler hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri ise stantları gezerek yenilikçi çalışmalar hakkında fikir edindi.

Yemek arasının ardından kurul tarafından tüm projeler ayrıntılı şekilde değerlendirildi ve puanlama süreci başlatıldı.

Bilimsel araştırmaları, girişimciliği ve inovasyonu bir araya getiren 2. Ar-Ge Proje Pazarı, hem Aksaray’da hem de Türkiye genelinde genç ve yenilikçi zihinlerin buluştuğu bir platform olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Aksaray Üniversitesi, bilim ve teknoloji üreten bir kurum olarak, Ar-Ge çalışmalarını ulusal rekabet gücüne katkı sağlayacak somut çıktılara dönüştürmeyi hedefliyor.