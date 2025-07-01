ASÜ’den devrim niteliğinde proje

METİN KURT-AKSARAY /YENİÇAĞ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Leyla Yağmur Bişkiner, enfekte yaraların tanı ve tedavisinde yenilikçi bir yaklaşım sunan projesiyle bilim dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazanan proje, doğal kaynaklı ve pH-duyarlı çift tabakalı bir scaffold sisteminin geliştirilmesini hedefliyor.

YARAYA RENKLE TEŞHİS, ANTİBAKTERİYEL ETKİYLE TEDAVİ

“Enfekte Yara Tespiti ve Tedavisinde Yenilikçi Yaklaşım: Doğal Kaynaklı ve pH-Duyarlı Çift Tabakalı Scaffold Geliştirilmesi” başlıklı proje, ASÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Lalehan Akyüz’ün danışmanlığında yürütülüyor. Projede geliştirilen çift katmanlı sistem, enfekte yara bölgesindeki pH değişimlerini algılayarak renk değişimiyle enfeksiyonu görsel olarak teşhis etme imkânı sunuyor. Aynı zamanda sistem, yapısında bulunan karbon dotlar sayesinde antibakteriyel özellik göstererek enfeksiyonla mücadelede aktif rol oynuyor ve yara iyileşmesini hızlandırıyor.

BİLİM YOLCULUĞUNDA İLK ADIMDA BÜYÜK BAŞARI

Yüksek lisans eğitimine henüz ilk yılında olan Leyla Yağmur Bişkiner, TÜSEB gibi önemli bir kurumdan destek alan bu projeye liderlik etmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Danışmanı Doç. Dr. Lalehan Akyüz’ün rehberliğinde yürüttüğü proje sayesinde akademik ve bilimsel anlamda önemli bir gelişim sürecine girdiğini belirten Bişkiner, “Bu destekle birlikte hem ülkemizin sağlık sorunlarına çözüm üreten bir araştırmacı olma yolunda ilerliyorum, hem de bilimsel üretkenliğin sorumluluğunu taşıyorum” dedi.

TANI VE TEDAVİYİ BİR ARAYA GETİREN YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Doç. Dr. Lalehan Akyüz, projeye dair teknik detayları paylaşırken, geliştirilecek scaffold sisteminin çift katmanlı yapısı sayesinde hem tanı hem tedavi sürecini eş zamanlı yürütme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Akyüz, “Bu sistem pH değişimlerine duyarlı yapısıyla enfeksiyonun erken teşhisini sağlayacak. Karbon bazlı nanoparçacıklar sayesinde ise antibakteriyel etkiyle enfekte yaraların iyileşmesine katkı sunacak. Bu yönüyle projemiz, klinik uygulamalarda çığır açabilecek nitelikte” şeklinde konuştu.

REKTÖR ARIBAŞ’TAN TEBRİK

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede üniversite olarak bilimsel çalışmaları ve araştırma temelli eğitimi teşvik ettiklerini vurgulayarak, “Bilimsel gelişmelerin merkezinde öğrencilerimizin yer alması bizim için çok kıymetli. Doç. Dr. Lalehan Akyüz hocamızı ve öğrencimiz Leyla Yağmur Bişkiner’i bu önemli başarıdan dolayı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

ASÜ’nün bilimsel araştırmalara verdiği önem ve genç araştırmacıların teşvik edilmesi sayesinde, Aksaray’dan Türkiye'ye ve dünyaya katkı sağlayacak projelerin sayısının artması hedefleniyor.