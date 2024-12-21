Asuri-Süryani kanaat önderi son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şırnak Beytüşşebap'ta Keldani köyünde yıllarca tek başına yaşayan Asuri-Süryani kanaat önderi Hamit Yaramış son yolculuğuna uğurlandı. Yaramış, Keldani Köyü'nün kurulmasında ve tekrar köy statüsü kazanmasında rol oynamıştı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Cevizaağaç köyünde yaşayan 86 yaşındaki Hamit Yaramış, Avrupa'dan yıllar sonra eski köyüne gelerek tek başına yaşamaya başladı. Keldani köyünün kurulmasında ve tekrar köy statüsü kazanmasında rol oynayan Yaramış, kalp krizi sonrası kaldırıldığı Silopi ilçesinde öldü.

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Cenazesi uzun araç kuyruklarıyla köye getirildi. Yaramış'ın öldüğünü duyan akrabaları ve sevenleri Asuri-Süryani kanaat önderi için ayin yaptıktan sonra dualar eşliğinde cenazeyi defnetti.

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Keldani ve Asuri yüzlerce vatandaşın yanı sıra aşiret liderleri, kanaat önderleri ve kolluk kuvvetleri aileyi yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde konuşan Aydın Yaramış, "Babamı bugün toprağa verdik. Gelen gelmeyen herkesten Allah razı olsun. Bu köyü o kurdu. Şimdi 16 ev var burada. Avrupa'ya hiç gelmek istemiyordu, burada defnettik. Burada bulunan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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