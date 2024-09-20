ASUS’tan devrim yaratan hamle

Küresel AIoT çözüm sağlayıcısı ASUS IoT, sınırda yapay zekâ için PE serisinde en son 14. Nesil Intel® Core™ i9, 65 watt işlemcileri ve her biri 450 W'a kadar yüksek performanslı çift ekran kartı desteği içeren bir dizi gelişmiş modelini duyurdu. Yenilenen ürün yelpazesi, güncellenmiş PE8000G, PE6000G, PE4000G, PE5101D ve PE5100D modellerini içeriyor. Bu modeller, sektöre farklı senaryolar ve uygulamalar için kapsamlı bir sınır yapay zekâ sistemleri yelpazesi sunuyor.

Yepyeni 14. Nesil Intel Core işlemciler, makine görüşü ve yüksek çözünürlüklü grafikler için çok çeşitli performans ve güç seçenekleri sunan en popüler sınır işlemcileri olarak öne çıkıyor. Bu en yeni nesil modeller; düşük gecikme süresi, yüksek verim, yerinde hesaplama, veri oluşturma ve tüketimi gibi özellikleriyle sınır altyapı dağıtımını hızlandıran ve kurulumda maksimum esneklik sağlayan soketli bir SoC'ye sahip.

14. Nesil Intel Core işlemcilerle hızlandırılmış sınır yapay zekâ

14. Nesil Intel Core işlemciler; akıllı fabrika ve makine otomasyonu, makine görüşü, ulaşım, akıllı şehir ve sınır yapay zekâ uygulamaları için ideal olan zorlu çoklu görev iş yüklerinin üstesinden, 24 çekirdeğe (8 performans çekirdeği ve 16 verimlilik çekirdeği) ve 32 iş parçacığına kadar donatılmış hibrit mimarinin gelişmiş performansıyla geliyor. Intel R680E yonga seti tabanlı anakartlarla uyumlu olan 14. Nesil Intel Core işlemciler, işlem gücünden ödün vermeden enerji verimliliği sağlıyor.

Yeni işlemciler performansı daha da artırmak için, transfer hızlarını %50'ye kadar ve güç verimliliğini ise % 8'e kadar artırmak için, ECC teknolojisiyle olağanüstü güvenilirlik sunan 64 GB'a kadar çift DDR5 -5600 SO - DIMM bellek modüllerini destekliyor.

Amiral gemisi konumundaki PE8000G, her biri 450 watt’a kadar güç tüketen iki adet yüksek performanslı PCIe® x16 ekran kartını destekliyor. Böylelikle sınır noktalarında yedekli olma, yüksek verimli hesaplama, sorunsuz gerçek zamanlı yapay zekâ çıkarımı ve hızlandırılmış hesaplama mümkün oluyor.

Buna ek olarak, PE8000G, PE6000G, PE4000G, PE5101D ve PE5100D modellerinin tümü geniş bir 8 -48 V DC giriş aralığını kabul ediyor ve çeşitli dağıtım senaryolarında esnek güç seçenekleri için yerleşik başlatma gücü kontrolünü ve takibini mümkün kılıyor.

BİLGİSAYAR GÖRÜŞÜ VE ALGILAMASI İÇİN OPTİMİZE EDİLDİ

ASUS IoT, müşterilerin bilgi işlem kapasitesi taleplerine göre sınır yapay zekâ bilgisayar tasarımı ve bu alandaki uygulamalar konusunda uzmandır. Çift 450 W GPU'yu destekleyen PE8000G, otonom sürüş, yol kenarı birimleri (RSU'lar) ve yapay zekâ çıkarımı ve eğitimi gibi zorlu görevler için optimize edildi. Tek bir 450 W GPU'yu destekleyen PE6000G, akıllı video analitiği (IVA), yüksek verimli çıkarım ve orta/son kilometre teslimatı için optimize edildi. PE4000G, 200 W GPU desteği veriyor ve fabrika otomasyonu, makine görüşü ve kolluk kuvvetleri için uygun. Son olarak PE5101D ve PE5100D ise kolay genişletme ve bakım için çalışırken değiştirilebilir iki adet sabit sürücü yuvasına sahip, RAID 0/1 destekli sağlam sınır bilgisayarlardır. Bu modeller, perakende kiosk, ATM ve otomat uygulamalarına ek olarak akıllı ulaşım çözümlerini yerine getirmeye hazırdır.