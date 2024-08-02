Asya Borsaları kan kırmızısı

Asya-Pasifik piyasalarının çoğu, durgunluk endişeleri sebebiyle Wall Street'te yaşanan satış dalgasının sonrasında satıcılı seyir yaşadı.

Japonya'nın endeks endeksleri Cuma günü yüzde 5'e kadar gerileme kaydetti. Nikkei, Perşembe günü yüzde 2,62'lik düşüşünü devam ettirerek bölgedeki kayıplara öncülük etti ve şubattan beri en düşük seviyesini indi.

Hem Nikkei hem de Topix seansından devamında kayıplarını bir nebze de olsa dizginledi. Sırasıyla yüzde 4,29 ve yüzde 4,36'da işlem gördü.

Japon devlet tahvili (JGB) getirileri de gerileme kaydetti, 10 yıllık JGB'nin getirisi yüzde 1'in altına indi ve 20 Haziran'dan bu tarafa en düşük seviyeye geriledi.