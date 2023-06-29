Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre; dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini vermesi piyasalarda oynaklığı artırdı.

Öte yandan ABD yönetiminin yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) da dün açıkladığı raporunda, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,7'den 2,9'a çıkarırken, Çin ekonomisinin büyüme tahminini aynı dönem için yüzde 5,5'ten 5,2'ye düşürdü.

Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdüreceği ancak bu yılın büyük bölümünde düzensiz olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Çin ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 5'ten 4,7'ye düşürüldüğü, 2025 için yüzde 4,7 ve 2026 için yüzde 4,5 olarak belirlendiği bildirildi.

Ayrıca dün açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi şirketlerinin karları, bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düştü. Japonya tarafında ise bugün açıklanan perakende satışlar mayısta yıllık yüzde 5,7 artışla beklentileri aştı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.550 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3.193 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla günü 33.234 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 144,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 18.893 puanda seyrediyor.

Hindistan'da bayram tatili nedeniyle piyasalarda bugün işlem gerçekleşmiyor.

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