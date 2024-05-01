Kanal D seyircileri çok kızdırdı! Dev bütçeli dizi apar topar ekrandan alındı...

Kaynak: Haber Merkezi
Kanal D seyircileri çok kızdırdı! Dev bütçeli dizi apar topar ekrandan alındı...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi final yaptı. Kanal D'nin final kararına seyirciler sosyal medyadan tepki gösterdiler...

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, final kararı alarak izleyicileri üzdü. Özellikle sosyal medyada bu karara tepki gösteren izleyiciler, dizinin final yapmasına anlam veremediklerini belirttiler.

Reyting canavarına yenik düşen dizi, TRT1 ekranlarındaki Gönül Dağı dizisiyle yarışamayarak final kararı almak zorunda kaldı. Diziye duyulan bu büyük ilgi ve hayal kırıklığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İnci ve Ali Gündoğdu’nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi salı gününden cumartesine alınmıştı. Gün değişikliği diziye yaramadı ve reyting kaybetmeye başladı. Bu durum karşısında Kanal D yönetimi diziye daha fazla şans tanımayarak final kararı aldı.

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Ayvalık'ta çekilen dizi 84. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. 27 Nisan'da ekrana veda eden dizinin eski bölümleri ise kısa bir süre sonra Kanal D'de günlük olarak ekrana gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi.

Dizinin başrol kadrosunda İclal Aydın; Reha Özcan; Özgü Kaya; Almila Ada; Melisa Berberoğlu; Berker Güven; Gökberk Demirci gibi isimler yer alıyordu.

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