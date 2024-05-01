Canan Karatay anlattığında herkes dalga geçmişti. Ters köşe yapan gerçek ortaya çıktı...

Limonlu suyun faydaları konusunda yapılan alaycı yorumlar, aslında bu konunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Beslenme konusunda uzman olan Canan Karatay'ın limonlu suyla ilgili paylaştığı sırrı duyan birçok kişi, bu konuya ciddiyetle yaklaşmamıştı. Ancak yapılan araştırmalar ve uzmanların görüşleri, limonlu suyun gerçekten de sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu ortaya koyuyor.



Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Limonlu suyun başlıca faydalarına yer verildi. İşte herkesin bilmesi gereken o faydalar

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇELİK GİBİ YAPAR



C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı olur.

BOĞAZ AĞRISINI TEDAVİ EDER



Özellikle soğuk algınlığı gibi rahtsızlıklarda ortaya çıkan boğaz ağrılarına ve farenjite Ilık limonlu su içmek iyi gelir.

KARACİĞER SAĞLIĞINI KORUR



Karaciğerde bulunan sindirim enzimleri, limonlu su sayesinde harekete geçmesine ve kanın oksijen ile olan durumunu dengelemesini de olumlu etki sağlamaktadır.

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR



Limonlu aynı zamanda içerisinde bulunan asit sayesinde besinlerin kan şekeriniz üzerindeki etkilerini hafifletme görevini de üstlenir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR



İçerisinde bulunan pektin lifler nedeniyle açlık hissini, toksinleri attırarak kalori alımını azaltır ve kalori alımınızı yavaşlatır. Bu nedenle de diyetisyenler tarafından da önerilmektedir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ BULUNUR



İçilen limonlu su aynı zamanda vücudu zararlı toksinlerden temizleyip, arındırılmasını sağlar. Bu sayede, idrar yolu sağlığını korur ve vücuttaki zararlı maddelerin atımını kolaylaştırır.