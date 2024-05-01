Van’da minibüs şarampole uçtu

Van-Erciş karayolunda meydan gelen kazada, edinilen bilgilere göre Naif D. idaresindeki 06 CLN 766 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haydarbey Mahallesi Balıkbendi mevkiinde şarampole uçarak, dere ıslah duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Jandarma ve ambulansın gelmesiyle şoför koltuğuna sıkışan sürücü çıkarılan ve ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, minibüs ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.