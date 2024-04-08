Asya borsaları kritik haftaya karışık seyirde başladı

Kaynak: Bloomberght
Asya borsaları kritik haftaya karışık seyirde başladı
Asya piyasaları merkez bankası kararları ve ABD ve Çin enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık seyirde başladı.

Asya-Pasifik piyasaları bu hafta merkez bankası kararları öncesinde karışıktı; yatırımcılar da ABD ve Çin'den gelecek enflasyon rakamlarını merakla bekliyor.

Güney Kore Merkez Bankası, Yeni Zelanda Merkez Bankası, Tayland Bankası ve Filipinler merkez bankasının para politikası toplantıları bu hafta yapıyor.

S&P Global, dört bankanın da faiz oranlarını sabit tutmasını öngörüyor fakat notunda "Kore Bankası'nın (BOK) faiz oranlarını düşürmeye yakın bankalar arasında olabileceğini ve söylemin odakta olacağını" sözlerine ekledi. BOK, 2023'te faiz sıkılaştırma döngüsünü sonlandıran ilk Asya bankalarından oldu.

Haftanın ilerleyen günlerinde ABD ve Çin enflasyon rakamları öne çıkan verilerden olacak ve Çin de Cuma günü Mart ayı ticaret verilerini açıklanacak.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,54 artış kaydederek 39.000 seviyesini geçerken, geniş tabanlı Topix yüzde 1,33 arttı.

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