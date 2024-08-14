Asya Borsaları piyasalara odaklandı

Asya-Pasifik piyasaları Çarşamba günü Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın eylülde istifa edeceğini açıklaması sonrasında dalgalı bir seyir sergiledi.
Yeni Zelanda Merkez Bankası piyasa beklentisi doğrultusunda faizleri yüzde 5.25 düzeyinde sabit bıraktı.
Güney Kore'de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı temmuzdaki yüzde 2,8'den yüzde 2,5'e düşerek Ekim 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,21 ger kazançlarını tersine çevirirken, geniş tabanlı Topix yüzde 0,46 yükseldi.
Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,71 oranında değerlenirken, küçük ölçekli Kosdaq yüzde 1,62 oranında artttı.
Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,65'lik daha küçük bir artış görüldü.
Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,14 geriledi. fakat Çin CSI 300 endeksi yüzde 0,61 geriledi.