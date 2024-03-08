Asya borsaları Powell sonrası yükselişte

Asya-Pasifik piyasaları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun destek sinyali vermesi durumunda faiz indirimlerinin çok uzak olmayabileceği yönündeki mesajlarının ardından yükselişe geçti.

Yatırımcıların radarında bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın saat 21.00'de yapacağı Birliğin Durumu konuşmasını yer alıyor.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,8 artışla rekor seviyeye ulaşarak art arda üçüncü günde de yükseliş kaydetti.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,67 artışla işlem görürken Topix, Ocak ayında hane halkı harcamalarının beklenenden fazla düşmesiyle yüzde 0,30 kayıp verdi ve ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 4,3'e oranla yıllık yüzde 6,3 düşüş gösterdi.

Bu doğrultuda, enflasyonun Japonya Merkez Bankası tarafından yakından izlenen ücret artışlarını geride bırakıp bırakmadığına dair sinyaller veriyor.