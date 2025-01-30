Asya borsaları tatil sebebiyle sessiz! Fed kararları izleniyor (30 Ocak 2025)

Asya'da tatil nedeniyle bazı borsalar kapalı olduğu için işlem hacimleri düşerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının bölgedeki etkileri izleniyor. Küresel piyasalarda, Fed'in faiz oranını sabit tutmasının ve Başkan Jerome Powell'ın acele etmeye gerek olmadığını belirtmesinin ardından karışık bir seyir görülüyor. Bugün ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildi.

Asya'da, Ay takvimine göre yeni yılın başlangıcının kutlandığı Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da işlemler gerçekleşmiyor. Japonya'da ise, 10’ar günlük periyotlarla açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat yüzde 31,5 artışla 1 trilyon 415 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat yüzde 26,1 artarak 3 trilyon 51,8 milyar yen oldu.

Kurumsal tarafta, otomobil üreticisi Nissan, karlılığı artırmak için ABD'deki tesislerinde üretimi azaltacak ve işten çıkarmalara başlayacak. Bu açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyirle 39.473 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 76.815,90 puanda bulunuyor.

Asya borsalarında pozitif seyir! ABD Merkez Bankası kararları bekleniyor (29 Ocak 2025)