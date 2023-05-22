Asya borsaları yükseldi

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Asya'da pay piyasaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Çin ile ilişkilerin çok yakın zamanda normale dönebileceğini" dile getirmesiyle haftaya yükseliş eğiliminde başlarken, ABD'deki borç krizine ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.

Geçen hafta cuma günü ABD'deki borç limiti krizine ilişkin müzakerelerin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı Asya piyasalarına olumlu yansıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesinin de pay piyasalarındaki satış baskısını sınırlandırdığını belirtti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranını sırasıyla yüzde 3,60 ve yüzde 4,30'da sabit bırakırken, Japonya'da çekirdek makine siparişleri aylık bazda yüzde 3,9 azalarak beklentileri karşılayamadı.

Kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi 0,76 kazançla 2.557 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselişle 3.296 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla günü 31.086 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 137,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 61.910 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 19.703 puanda seyrediyor.