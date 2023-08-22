Asya borsaları yükseldi

Küresel piyasalar, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, dünya genelinde süregelen enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatlarını etkileyeme devam ediyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dolar karşısında yuanı destekleme adımları sürerken, ülkede artan risk algısı dolar/yuan paritesini yaklaşık son bir yılın zirvesine taşıdı.

Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirmek için yaptıkları açıklamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı kalırken, yuandaki değer kaybını önlemek için PBoC, kamu bankaları aracılığıyla tarihindeki en güçlü müdahaleleri yapmaya devam ediyor.

PBoC yetkilileri, faiz indirimi kararının ardından banka yöneticilerine toparlanma sürecinin desteklenmesi için kredilerini arttırma talimatı verirken, analistler, zayıf tüketici harcamalarından kaynaklanan risklere karşı verilen söz konusu talimatın emlak sektöründe yaşanan krizin ardından piyasalarda olumlu bir karşılık bulduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD tahvillerindeki satış baskısı Japonya'ya da taşınırken, yüzde 0,669 ile son 9 yılın zirvesine çıkan Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) piyasaya müdahale ihtimalini artırdı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 artışla 2.515 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1 primle 3.123 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,92 değer kazancıyla günü 31.856 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 145,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artarak 65.329 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükselişle 17.909 puanda seyrediyor.