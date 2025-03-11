Asya Borsalarında Çin hariç düşüş hakim (11 Mart 2025)

Asya borsalarında, Çin hariç negatif bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD’nin tarifeleri ve artan ticaret gerilimleri ile ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini pekiştirmesiyle satış baskısı devam ediyor. ABD endekslerinde görülen satış baskısının Asya borsalarına yansımasıyla, bölgedeki borsalar genel olarak düşüş gösteriyor.

ABD'deki resesyon endişelerinin artması ve ticaret savaşlarının şiddetlenmesi riski, bölgedeki risk iştahını zayıflatıyor. Analistler, ABD’nin tarifeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, ABD ve Çin liderlerinin olası görüşmeleri hakkında çıkan haber akışlarını izliyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, 2024'ün 4. çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla yıllık yüzde 2,9 artarak beklentilerin üzerinde geldi. Ancak Japonya'da Ocak ayındaki hane halkı harcamaları ve Şubat ayındaki makine siparişleri, beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 36.770 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.538 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 23.650 puana inerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 artışla 3.368 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 73.946 puanda bulunuyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor (10 Mart 2025)