Asya borsalarında kafalar karışık

Kaynak: Haber Merkezi
Asya borsalarında kafalar karışık

Asya piyasaları Japonya'daki reel ücretlerin arka arkaya 26 aydır düşmesiyle gerileme kaydetti.

Asya-Pasifik piyasaları hafta başında yatırımcıların bu hafta ABD ve Çin'den gelecek önemli ekonomik verileri beklemesiyle karışık bir açılış gerçekleştirdi.

Yatırımcılar, Fed'in faiz oranını değerlendirmek amacıyla Perşembe günü ABD'de açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi verisini beklerken, Çin'in Çarşamba günü açıklayacağı enflasyon rakamları ülkenin ekonomik toparlanmasının durumunu ifade ediyor.

Ekonomistler arasında yapılan anket kapsamında Güney Kore, Yeni Zelanda ve Malezya'nın merkez bankası kararları da bu hafta açıklanacak, fakat herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor.

Japonya'nın Nikkei 225 marjinal bir düşüş sergilerken, geniş tabanlı Topix yüzde 0,36 düştü. Kayıplar, Japonya'nın reel ücretlerinin arka arkaya 26. ayda da düşmesiyle meydana çıktı.

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