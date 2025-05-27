Asya borsalarında karışık rüzgâr: Ueda’dan enflasyon uyarısı! (27 Mayıs 2025)

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikalarının ekonomilere etkilerine dair belirsizlikler sürüyor. Bu ortamda, ABD’nin ticaret ortaklarıyla yapacağı tarife anlaşmaları yatırımcıların dikkatinde; özellikle gelecek ayki ABD-Japonya ticaret görüşmesi merakla bekleniyor.

Bölgede bugün açıklanan veriler, siyasi gelişmeler ve BoJ Başkanı Ueda’nın açıklamaları piyasaların yönünü etkiliyor.

BoJ’un düzenlediği konferansta konuşan Ueda, artan gıda fiyatlarının, yüzde 2’ye yakın olan enflasyonu artırabileceği riskine karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Enflasyon beklentilerinin yüzde 1,5-2 aralığında olduğunu ve bunun son 30 yılın en yüksek seviyesi olduğunu belirten Ueda, özellikle pirinç fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Ayrıca, Güney Kore’de 3 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimlerde, görevden alınan Yoon Suk Yeol’un yerine yeni başkan seçilecek. Anketlere göre, Lee Jae-myung 6 aday arasında önde gidiyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin’de Nisan ayı sanayi kârları yüzde 3 artarak büyümeyi sürdürdü. Ocak-Nisan döneminde sanayi kârları yıllık bazda yüzde 1,4 yükseldi.

Analistler, bu kâr artışının, ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerine rağmen Çin hükümetinin teşvik politikalarının ekonomiyi desteklediğine dair iyimserliği güçlendirdiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarak 37.749 puana ulaşırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.637 puandan kapandı.

Şu anda Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.340 puanda, Hong Kong’da Hang Seng Endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 23.362 puanda işlem görüyor.

Hindistan’da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 82.021 puanda bulunuyor.