Asya borsalarında karışık seyir: Çin verileri düşüşte! (30 Nisan 2025)

Kaynak: AA
Asya borsalarında karışık seyir: Çin verileri düşüşte! (30 Nisan 2025)

Asya borsaları, Çin’in zayıf ekonomik verileri ve ABD-Çin tarife belirsizliğiyle karışık seyrediyor. Japonya’da Nikkei yükseldi, Şanghay düştü; piyasalar Trump’ın politikalarına odaklandı.

Asya borsaları, Çin’de beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ve ABD-Çin arasındaki tarife belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. ABD ile Çin arasında tarifelere dair resmi bir görüşme olmaması, piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Trump, “Çin yerine Michigan ve Amerika’yı önceliğim yaptım. Gümrük vergileriyle iş hırsızlığına son veriyoruz,” dedi. Hindistan ile ticaret görüşmelerinin ise olumlu ilerlediğini ve bir anlaşma beklediğini belirtti.

Çin’de nisan ayı imalat sanayi PMI 49, hizmet sektörü PMI 50,4 ve bileşik PMI 50,2 ile beklentileri karşılayamadı. Ancak Caixin imalat PMI’si 50,4 ile öngörüleri aştı. Japonya’da mart ayı sanayi üretimi aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 0,3 azalırken, perakende satışlar aylık yüzde 1,2 geriledi, yıllık yüzde 3,1 arttı.

Çin’de imalat aktivitesi, ABD ile ticaret savaşının ticareti baltalamasıyla son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, ülkede acil politika teşviki taleplerini artırdı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 36.043 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.555 puandan kapandı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.279 puan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artarak 22.079 puan, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 80.216 puanda işlem görüyor.

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