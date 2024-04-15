Asya borsalarında Orta Doğu etkisi

Asya-Pasifik piyasaları Pazartesi günü, yatırımcıların İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik insansız hava aracı saldırılarının etkisiyle ve haftanın ilerleyen saatlerinde gelecek önemli ekonomik verilere odaklanmasıyla gerileme kaydetti.

İran, Cumartesi günü İsrail'deki askeri hedeflere 300'den fazla insansız hava aracı ve füze atarak Başkan Joe Biden'ın "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımladığı bir saldırı gerçekleştirdi.

Biden’ın yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'in gelen mühimmatın neredeyse tamamını vurmasına doğrudan yardım etmek için müdahalede bulunduğunu belirtti.

Hindistan’da mart ayı enflasyon rakamları takip edilecek, Çin ise ilk çeyrek GSYİH rakamlarını Salı günü açıklayacak. Japonya, marta ilişkin ticaret verilerini ve enflasyon rakamlarını yayınlayacak.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi 1,278 puana gerilerken geniş tabanlı Topix yüzde 0,76 kayıp oldu.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,19 oranında düşüş yaşarken, küçük ölçekli Kosdaq yüzde 1,55 oranında kayıp verdi.