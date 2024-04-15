Asya borsalarında Orta Doğu etkisi

Kaynak: Bloomberght
Asya borsalarında Orta Doğu etkisi
Asya-Pasifik piyasaları İsrail-İran geriliminin sebebiyle düşüş eğiliminde.

Asya-Pasifik piyasaları Pazartesi günü, yatırımcıların İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik insansız hava aracı saldırılarının etkisiyle ve haftanın ilerleyen saatlerinde gelecek önemli ekonomik verilere odaklanmasıyla gerileme kaydetti.

İran, Cumartesi günü İsrail'deki askeri hedeflere 300'den fazla insansız hava aracı ve füze atarak Başkan Joe Biden'ın "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımladığı bir saldırı gerçekleştirdi.

Biden’ın yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'in gelen mühimmatın neredeyse tamamını vurmasına doğrudan yardım etmek için müdahalede bulunduğunu belirtti.

Hindistan’da mart ayı enflasyon rakamları takip edilecek, Çin ise ilk çeyrek GSYİH rakamlarını Salı günü açıklayacak. Japonya, marta ilişkin ticaret verilerini ve enflasyon rakamlarını yayınlayacak.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi 1,278 puana gerilerken geniş tabanlı Topix yüzde 0,76 kayıp oldu.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,19 oranında düşüş yaşarken, küçük ölçekli Kosdaq yüzde 1,55 oranında kayıp verdi.

İlgili Haberler
Böcek lavralarından yem üretilecek
Böcek lavralarından yem üretilecek
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
ABD’den Rusya’ya yeni kısıtlama
ABD’den Rusya’ya yeni kısıtlama
Citi'nin net kârında büyük kayıp
Citi'nin net kârında büyük kayıp
Wells Fargo'nun net kârı azaldı
Wells Fargo'nun net kârı azaldı
JPMorgan Dimon’dan kritik uyarı
JPMorgan Dimon’dan kritik uyarı
Son Haberler
Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak Ekonomi
Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak
Yeni kriz kapıda. Kolera aşısı stokları tükeniyor Dünya
Yeni kriz kapıda. Kolera aşısı stokları tükeniyor
Galatasaray sınırda bekliyor Spor
Galatasaray sınırda bekliyor
Çoban püskülü otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları... Şifalı Bitkiler
Çoban püskülü otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Maşa varken elini ateşe sokma atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Maşa varken elini ateşe sokma atasözünün anlamı nedir?
Hamaney'in İbranice mesajı İranlıları heyecanlandırdı Dünya
Hamaney'in İbranice mesajı İranlıları heyecanlandırdı