Asya borsalarını ABD enflasyonu düşürdü

Kaynak: Bloomberght
Asya borsalarını ABD enflasyonu düşürdü
Asya piyasaları ABD tarafından gelen sıcak enflasyon raporunun ardından geriledi.

Asya-Pasifik piyasaları, ABD'de üretici fiyatlarının şubat ayında beklenenden daha hızlı yüzde 0,6 artmasının ardından cuma günü düştü.
Gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek ÜFE şubat ayında yüzde 0,3 arttı. Dow Jones anketine katılan ekonomistler manşet ÜFE'de yüzde 0,3, çekirdek verilerde ise yüzde 0,2 artış öngörüyorlardı.
Asya'daki yatırımcılar, Japonya'nın bahar dönemi ücret müzakerelerine ilişkin her türlü haberi t5akip edecek ve ilk tahminlerin günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,3 gerilerken Topix yüzde 0,2 yükseliş gösterdi. Bu, ülkenin maliye bakanının ülkenin "artık deflasyonda olmadığını" söylemesi sonrasında geldi.
Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1 oranında kayıp vererek küçük ölçekli Kosdaq yüzde 0,55 oranında düşüş gösterdi.

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