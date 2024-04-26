Asya Borsa’sında ekran yeşile büründü

Kaynak: Haber Merkezi
Asya Borsa’sında ekran yeşile büründü
Asya piyasaları Japonya Merkez Bankası'nın kararı öncesinde çoğunlukla yükseliş yaşarken, Tokyo'da enflasyon beklenenin üzerinde düştü.

Asya'daki yatırımcılar Japonya Merkez Bankası'nın politika kararına ve Tokyo'dan açıklanan enflasyon rakamlarını beklerken, Asya-Pasifik piyasaları Cuma günü çoğunlukla yukarı yönlüydü.

Ekonomistler, BoJ'un para politikasında değişiklik yapmayacağını öngörüyordu. Yine de yatırımcılar merkez bankasının zayıf Japon yenine karşı atacağı adımlarını yakından takip edecek.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi BOJ kararı öncesinde yüzde 0,27 değerlenirken, Topix yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,95 oranında yükselirken, küçük ölçekli Kosdaq yüzde 0,36'lık daha küçük bir yukarı yönlü seyir yaşadı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, Çin'in CSI 300 endeksi yüzde 0,72 artış gösterdi.

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