At toynağı şeklinde ayakkabı yaptılar. Fiyatı tam 3 bin dolar

Alexander McQueen, birçok ünlünün tercih ettiği lüks markalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Tasarımlarıyla sıklıkla gündeme gelen markanın en ikonik parçalarından biri, Galler Prensesi Kate Middleton'un gelinliği olmuştur. Bu gelinlik, uzun süre moda dünyasının merkezinde yer aldı ve Alexander McQueen'in tasarımları, birçok etkinlikte ünlülerin vazgeçilmezi olmaya devam etti.

Ancak, Alexander McQueen’in son tasarımı büyük yankı uyandırdı.

3 bin dolar (yaklaşık 100 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulan at toynağı şeklindeki ayakkabı, moda severlerin ilgisini çekti fakat herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Tasarım, yüksek fiyatı ve sıra dışı görünümü nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

At toynağına benzeyen tasarım, bazı moda tutkunları tarafından ilginç ve yaratıcı bulunurken, bazıları estetik açıdan hoş olmadığını ifade ediyor.

Eleştirmenler, bu tasarımın "tuhaf" ve "abartılı" olduğunu belirterek, Alexander McQueen’in moda anlayışını zorladığını ve herkesin beğenisine hitap etmediğini vurguluyor.

Ürün, sosyal medyada da alay konusu oldu.

Bu tasarım, bot kategorisinde en pahalı ürün olarak öne çıkıyor. 3 bin dolara satılan at toynağı botu, yaklaşık 100 bin lira değerinde.