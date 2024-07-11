At yarışı yorumcusunun karısı ve 2 kızı tatar yayı ile vurularak öldürüldü

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At yarışı yorumcusunun karısı ve 2 kızı tatar yayı ile vurularak öldürüldü

Ünlü at yarışı yorumcusunun karısı ve 2 kızı evlerinde tatar yayı ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Korkunç olay İngiltere'de meydana geldi. Daily Mail'in haberine göre BBC Five Live'ın yarış yorumcusu John Hunt'ın eşi ve iki kızı evlerinde ölü bulundu.

Katilin 61 yaşındaki Carol Hunt ile 25 yaşındaki Louise Hunt ve 28 yaşındaki Hannah Hunt'un önce ellerini kollarını bağladığı, sonra da tatar yayı ile ok atarak öldürdüğü belirtildi.

Polisin Louise Hunt'un eski erkek arkadaşı olan 26 yaşındaki Kyle Clifford'u şüpheli olarak aradığı da haberde yer aldı.

İngiliz polisi, Clifford'un silahlı ve tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Halktan görülmesi halinde derhal polisi aramaları istendi.

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