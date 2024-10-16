At Yaylası'nda doğanın tadını çıkardılar

Kaynak: İHA
At Yaylası'nda doğanın tadını çıkardılar

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Bolu'nun At Yaylası'na gelen 80 at binicisi, doğanın ve temiz havanın tadını doyasıya çıkardı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Bolu'nun At Yaylası'na gelen 80 binici, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Bolu'nun yılkı atlarıyla meşhur At Yaylası'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden karavanlarıyla atlarını getiren 80 doğasever At Yaylası'na geldi. At Yaylası'nda sonbaharın tadını çıkan doğaseverler atlarına bindi. Atlarla doğada vakit geçiren 80 kişinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. Doğanın ve temiz havanın tadını çıkaran 80 binici atlarla şov yaptı.

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