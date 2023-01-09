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ATA AÖF final sınavları bitti

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, (ATA AÖF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavını, yurt içinde 81 ilde bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:12
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ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

ATA AÖF final sınavları bitti
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7-8 Ocak 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Yarıyıl Sonu (Final) Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 275 bin 061 öğrenci katıldı. Sınav çerçevesinde 2 bin 383 engelli öğrenciden bin 93 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 5 bin 600 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde bin 375 binada, 95 Sınav Merkez Yöneticisi, bin 375 Bina Sınav Sorumlusu, bin 210 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 2 bin 95 Bina Yöneticisi, 28 bin 54 Salon Başkanı, 29 bin 320 Gözetmen ve 5 bin 937 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dâhil edildiğinde yaklaşık 150 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

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