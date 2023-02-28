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Ata işkence eden genci un çuvalları yakalattı

Adana polisi, ata işkence yapan şahsa at arabasının üzerindeki un çuvalından ulaşarak yakaladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:21
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Ata işkence eden genci un çuvalları yakalattı

Ata işkence eden genci un çuvalları yakalattı
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İHA'nın haberine göre, olay Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişinin ata işkence ettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, şüphelinin ata kırbaçla defalarca vurup işkence ettiği görüldü. 

Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada düşen görüntüyü inceleyerek şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Görüntüyü inceleyen polisler, at arabasında bulunan un çuvalının satıldığı yerlere giderek şüphelinin H.S. (19) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, H.S.’nin Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. 

Baskında yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" diyen H.S., "Hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

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