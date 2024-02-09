ATAKDER Genel Başkanı Ömer Özkan büyük depremin olacağı ilk yeri açıkladı

Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği (ATAKDER) Genel Başkanı Ömer Özkan, büyük depremin Tokat'ta olacağını iddia etti.

Özkan, Tokat’ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde yaşanan toprak kayması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Özkan, Günebakan köyünde yaşanan toprak kaymasının asıl nedenini açıkladı.

"Günebakan köyünde yaşanan bu felaket, bölgedeki jeolojik aktiviteyi yeniden gündeme getirdi" diyen Özkan, köyün kaymasının doğal afetlerle ilişkili olmadığını ve tamamen fay hatlarının etkisiyle meydana geldiğini belirtti.

Özkan, “Günebakan köyünün maalesef ki yavaş yavaş toprak kaymasıyla birlikte battığını öğrendim ve yıkıldım. İnanın yıkıldım. Bunun sebebi ise ne bir heyelan ne de bir toprak kayması. Sadece ve sadece o yer altındaki ana fayların artık harekete geçmiş olmasıdır. Evet büyük bir deprem geliyor. Herkes şu anda o kıyamet gününü bekliyor" ifadelerini kullandı.