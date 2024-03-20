Atam ne olur uyan ben öleyim diyerek hüngür hüngür ağladı. Genç kızın videosu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü beğeni yorumuna tutuldu. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen genç kız Mustafa Kemal Atatürk'e seslendi.

Ağlayarak “Atam ne olur uyan, lütfen uyan, ben öleyim sen uyan" sözleri gündem oldu.

Video sosyal medya mecrası TikTok’ta viral oldu. "Siz de sarhoşken laik atak geçiriyor musunuz yoksa normal misiniz?" notuyla paylaşılan video beğeni yorumuna tutuldu.

Paylaşıma art arda yorumlar da geldi.

Genç kadının o anlarda ağlayarak, "Arkadaşlar ne olur Atatürk uyansın. Ben öleceğim. Ne olur Atatürk'ü uyandırın ve öleyim. Atam ne olur uyan" dediği duyuluyor.

Ayrıca kadının “Ercüment” adındaki kedisine seslendiği de görülüyor.