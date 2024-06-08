Atama bekleyen engelli öğretmen ağlayarak Özgür Özel'den yardım istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiği sırada, binaya gelişinde atama bekleyen engelli öğretmen Işıl Taşlı'nın yanına gelerek yardım istemesi dikkat çekti.

Taşlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceğini hatırlatarak Özel'e "İade-i ziyarette sesimizi duyurur musunuz?" dedi.

Özel, Taşlı'yı teselli etmeye çalışarak, "Her seferinde duyuruyoruz. Ancak belirtmek isterim ki, geçen sefer sizin taleplerinizle ilgili olarak konuştuk ve 5 bin engelli öğretmen atanması gerçekleştirildi. Şimdi yine aynı talebi dile getireceğiz" ifadeleri kullandı.

Daha sonra Özel, örgüt üyeleriyle görüşmek üzere il başkanlığına girdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özel'i karşıladılar.

Öte yandan, Taşlı, atanamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taşlı, "Sınav sonuçlarımız açıklandı. Devletimizden atama bekliyoruz. Engelli olduğumuz için özel sektörde iş bulmak zor. Hepimiz lisans eğitimlerimizi tamamladık ve öğretmen olduk. Devlet kadrolarında iş istiyoruz. Geçen yıl 5 bin atanma gerçekleşti ve artık gözü yaşlı bir engelli öğretmenimiz kalmadı. Ancak bu yıl atanma sayısı çok az. Bir gelenek haline gelmesini istemiyoruz. Engellilerin hayatı zaten zor. MS, ortopedik ve görme problemi gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Devlet kadroları bizim için tek umut. Öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.